Concert Centre socio culturel Gannat

Centre socio culturel 1 Rue des Frères Degand Gannat Allier

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Assistez à un magnifique concert réunissant l’Orchestre d’Harmonie de Gannat et la Chorale Gan’a Capella pour un moment musical exceptionnel. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir ces ensembles locaux talentueux !

Centre socio culturel 1 Rue des Frères Degand Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 00 50

Attend a magnificent concert featuring the Orchestre d’Harmonie de Gannat and the Gan’a Capella Choir for an exceptional musical experience. A great opportunity to discover or rediscover these talented local ensembles!

L’événement Concert Gannat a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de tourisme Val de Sioule