Concert Centre socio culturel Gannat
Concert Centre socio culturel Gannat dimanche 25 janvier 2026.
Centre socio culturel 1 Rue des Frères Degand Gannat Allier
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Assistez à un magnifique concert réunissant l’Orchestre d’Harmonie de Gannat et la Chorale Gan’a Capella pour un moment musical exceptionnel. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir ces ensembles locaux talentueux !
Centre socio culturel 1 Rue des Frères Degand Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 00 50
English :
Attend a magnificent concert featuring the Orchestre d’Harmonie de Gannat and the Gan’a Capella Choir for an exceptional musical experience. A great opportunity to discover or rediscover these talented local ensembles!
L’événement Concert Gannat a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de tourisme Val de Sioule