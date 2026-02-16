Concert Garce Club #2 Fort de Tourneville Le Havre

Concert Garce Club #2

Le samedi 7 mars 2026, Le Havre accueille la Garce Club Party #2, une journée et une soirée festives et engagées à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Atelier de fanzine féministe l’après-midi, puis concerts le soir avec Violet Indigo, Changeline et La Beauté du Diable. R’n’B, hyperpop et techno solaire pour faire vibrer un féminisme vivant, libre et collectif, fidèle à l’esprit du Garce Club indépendant, artisanal et attentif aux voix qu’on entend trop peu.

