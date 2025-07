Concert Garce Club Party Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Morgan [Rap France] Artiste au multiples facettes, Morgan rappe sur des guitares, basses et autres instrus. Passionnée de soundsystem, elle commence par intégrer des Dub session avant de s'autoproduire dans un collectif savoyard, puis de croquer la joie du live à pleine dents en foulant les scènes de festivals locaux. Son hip-hop puise aussi bien dans la techno que le métal, donnant à son projet une forte identité artistique. Fascinée par les outils de communication et désireuse de faire découvrir sa musique au plus grand nombre, elle se lance sur Tiktok. Une réussite puisqu'elle comptabilise plus d'un million d'abonné·es en seulement un an ! Bien déterminée à marquer son empreinte dans le rap game, Morgan promet de nous surprendre en live avec les morceaux issus de son dernier album "La Pomme". Un projet aux sonorités très variées, portés par des textes forts questionnant des sujets allant du féminisme, à la santé mentale. > Lingus [Rave/Techno France] Plongeant dans les profondeurs hypnotiques de la musique électronique, Lingus façonne des sets dans une atmosphère sombre et éclectique. Inspirée par les sonorités industrielles, les rythmiques percutantes et les nappes synthétiques immersives, Lingus façonne un univers sonore intense presque mélancolique, qu’elle ramène des nuits queers. Réservation obligatoire. Dans le cadre des Journées du Matrimoine, le Garce Club vous propose trois concert. Avant les concerts, rendez-vous à 19h30 pour rencontrer et échanger avec les membres de cette toute nouvelle association havraise ! > L.A. Witch [Garage Rock USA] Les trois grrrls de L.A. WITCH viennent tout droit de Los Angeles. Ou plutôt d’un vieux motel hanté aux abords d'Hollywood. 