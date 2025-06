Concert Garçon la Note O’Marcat Dax 30 juin 2025 21:00

Landes

Concert Garçon la Note O’Marcat Halles Esplanade Goussebaire-Dupin Dax Landes

Gratuit

Début : 2025-06-30 21:00:00

2025-06-30

Alexis Evans Fresh Rhythm’n’Soul

Inspiré par Marvin Gaye, Sam Cooke ou David Bowie, « enfant prodige de la soul », encensé par Rolling Stone France, Alexis Evans nous présente « Yours Truly », son nouvel album. Laissez -vous surprendre à danser et transpirer avec lui ! .

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

