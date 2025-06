Concert Garçon la Note El Meson Dax 1 juillet 2025 21:00

Landes

Concert Garçon la Note El Meson 18 place Camille Bouvet Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-07-01 21:00:00

fin : 2025-07-01

2025-07-01

Wouhou Disco Band Disco

Un objectif faire revivre l’énergie, la joie et l’insouciance de l’époque mythique du disco. “Stayin’ Alive”, “September” et “Celebration” seront interprétés avec énergie par cette machine à danser. Get ready to boogie with Wouhou ! .

El Meson 18 place Camille Bouvet

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 64 26

