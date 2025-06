Concert Garçon la Note Chez les Garçons Dax 8 juillet 2025 21:00

Landes

Concert Garçon la Note Chez les Garçons 32 place Fontaine Chaude Dax Landes

Début : 2025-07-08 21:00:00

fin : 2025-07-08

2025-07-08

ALYX DRO

ROCKABILLY

La fraîcheur du rock’n’roll des années 50, la désinvolture du rockabilly, mais aussi,

l’envie de bousculer les codes, c’est un peu tout ça Alyx Dro… bref, un savant mélange entre énergie et légèreté !

Chez les Garçons 32 place Fontaine Chaude

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Concert Garçon la Note

ALYX DRO

ROCKABILLY

The freshness of 50?s rock?n?roll, the casualness of rockabilly, but also,

the desire to shake things up, that’s what Alyx Dro is all about… in short, a skilful blend of energy and lightness!

German : Concert Garçon la Note

ALYX DRO

ROCKABILLY

Die Frische des Rock?n?Roll der 50er Jahre, die Lässigkeit des Rockabilly, aber auch,

die Lust, die Codes auf den Kopf zu stellen, das alles ist Alyx Dro… kurz gesagt: eine gesunde Mischung aus Energie und Leichtigkeit!

Italiano :

ALYX DRO

ROCKABILLY

La freschezza del rock’n’roll degli anni ’50, la disinvoltura del rockabilly, ma anche..,

ma anche la voglia di scuotere le cose, ecco cos’è Alyx Dro… in breve, un sapiente mix di energia e leggerezza!

Espanol : Concert Garçon la Note

ALYX DRO

ROCKABILLY

La frescura del rock’n’roll de los 50, el desenfado del rockabilly, pero también,

pero también las ganas de agitar las cosas, eso es lo que es Alyx Dro… en resumen, ¡una hábil mezcla de energía y ligereza!

