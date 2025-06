Concert Garçon la Note Le Garden Dax 10 juillet 2025 21:00

Landes

Concert Garçon la Note Le Garden 5 av Milliès-Lacroix Dax Landes

Début : 2025-07-10 21:00:00

fin : 2025-07-10

2025-07-10

Salade de Bruit Funk vitaminé

Voilà une fusion vitaminée de groove et de funk, saupoudrée d’influences épicées. Leur musique 100% instrumentale vous apportera le tonus nécessaire pour vibrer et danser, avec supplément sourire. En direct du producteur au consommateur.

Le Garden 5 av Milliès-Lacroix

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Concert Garçon la Note

Noise Salad ? Vitaminized funk

A vitamin-packed fusion of groove and funk, sprinkled with spicy influences. Their 100% instrumental music will give you the energy you need to vibrate and dance, with an extra smile. Direct from producer to consumer.

German : Concert Garçon la Note

Salat aus Lärm ? Vitaminreicher Funk

Hier ist eine vitaminreiche Fusion aus Groove und Funk, bestreut mit würzigen Einflüssen. Ihre 100% instrumentale Musik wird Ihnen den nötigen Schwung verleihen, um zu vibrieren und zu tanzen, mit einem Extra-Lächeln. Direkt vom Erzeuger zum Verbraucher.

Italiano :

Insalata di rumore? Funk con vitamine

Ecco una fusione vitaminica di groove e funk, con influenze speziate. La loro musica 100% strumentale vi darà l’energia necessaria per vibrare e ballare, con un sorriso in più. Direttamente dal produttore al consumatore.

Espanol : Concert Garçon la Note

Ensalada de ruido ? Funk con vitaminas

He aquí una fusión vitaminada de groove y funk, salpicada de influencias picantes. Su música 100% instrumental te dará la energía que necesitas para vibrar y bailar, con una sonrisa extra. Directo del productor al consumidor.

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2025-06-20 par OT Grand Dax