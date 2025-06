Concert Garçon la Note Esplanade Gal De Gaulle Dax 15 juillet 2025 21:00

Landes

Concert Garçon la Note Esplanade Gal De Gaulle Dixit Bar Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-07-15 21:00:00

fin : 2025-07-15

2025-07-15

The Po-Liss-Men Tribute The Police

Avez-vous déjà rêvé de revivre l’énergie des années 80’s ? Ce trio dynamique et talentueux d’amis musiciens passionnés par The Police vous offre ce rêve.

Chantez et dansez sur tous vos tubes préférés. Un moment inoubliable. .

Esplanade Gal De Gaulle Dixit Bar

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

