Concert Garçon la Note Mojo Dax 16 juillet 2025 21:00

Landes

Concert Garçon la Note Mojo 10 Rue de l’Évêché Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 21:00:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Uprizin Reggae

Ce groupe est originaire de Saint Martin, dans les Caraïbes. Désormais Landais, ils partagent une musique authentique et originale portée par des textes inspirés, livrant avec humilité et simplicité, leur message d’amour et de paix. .

Mojo 10 Rue de l’Évêché

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Concert Garçon la Note

German : Concert Garçon la Note

Italiano :

Espanol : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2025-06-21 par OT Grand Dax