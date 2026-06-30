Concert Garçon la Note Beer House Dax
vendredi 28 août 2026 · Beer House · Dax
Informations pratiques
Dax
Concert Garçon la Note
Beer House 22 Place de la Fontaine Chaude Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Bleck
Le groupe existe depuis 2001. Tous les musiciens se produisent sur scène depuis 30 ans Un programme résolument rock ! Un chanteur avec une voix puissante et blues , des guitaristes survoltés, une section rythmique solide et des chansons mythiques, tous les ingrédients sont réunis pour vous fa
Bleck
Le groupe existe depuis 2001. Tous les musiciens se produisent sur scène depuis 30 ans Un programme résolument rock ! Un chanteur avec une voix puissante et blues , des guitaristes survoltés, une section rythmique solide et des chansons mythiques, tous les ingrédients sont réunis pour vous faire passer une soirée électrique. .
Beer House 22 Place de la Fontaine Chaude Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Garçon la Note
Bleck
The band has been around since 2001. All the musicians have been performing on stage for 30 years. A thoroughly rock-oriented set! A singer with a powerful, bluesy voice, high-energy guitarists, a solid rhythm section, and legendary songs—all the ingredients are there to make you
L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax
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