Concert Garçon la Note Beer House Dax

Informations pratiques

Dax

Concert Garçon la Note

Beer House 22 Place de la Fontaine Chaude Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Bleck

Le groupe existe depuis 2001. Tous les musiciens se produisent sur scène depuis 30 ans Un programme résolument rock ! Un chanteur avec une voix puissante et blues , des guitaristes survoltés, une section rythmique solide et des chansons mythiques, tous les ingrédients sont réunis pour vous fa

Bleck

Le groupe existe depuis 2001. Tous les musiciens se produisent sur scène depuis 30 ans Un programme résolument rock ! Un chanteur avec une voix puissante et blues , des guitaristes survoltés, une section rythmique solide et des chansons mythiques, tous les ingrédients sont réunis pour vous faire passer une soirée électrique. .

Beer House 22 Place de la Fontaine Chaude Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Garçon la Note

Bleck

The band has been around since 2001. All the musicians have been performing on stage for 30 years. A thoroughly rock-oriented set! A singer with a powerful, bluesy voice, high-energy guitarists, a solid rhythm section, and legendary songs—all the ingredients are there to make you

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax