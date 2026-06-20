Concert Garçon la Note Bernie & Vincent Oeyreluy

Oeyreluy

Concert Garçon la Note

Bernie & Vincent 377 Rue du Bourg Oeyreluy Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Taho Maho

Envie de danser, de voyager et de vous laisser emporter ? Tahô Mahô, c’est une potion musicale explosive un mélange de soul, jazz, funk, avec une touche envoûtante de world music. Le tout est porté par des compositions en français qui donnent le sourire et des reprises audacieuses à découvrir d’urgence. À chaque concert, c’est une vague d’énergies et de plaisir partagé qui déferle. Tahô Mahô, c’est la bande-son feel good qui promet une expérience originale et inoubliable. .

Bernie & Vincent 377 Rue du Bourg Oeyreluy 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Oeyreluy a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Grand Dax