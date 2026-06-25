Cloyes-les-Trois-Rivières

Concert Garçons, la note

Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Habillés en garçons de café, guitare et contrebasse à la main, Théo et Bertrand vous proposent des chansons à la carte, ou au menu du jour, improvisant aux grès de vos envies.

Buvette et planches apéro proposées sur place.

Plus de renseignements par téléphone. .

Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

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English :

Dressed as café waiters, with a guitar and double bass in hand, Théo and Bertrand offer songs à la carte or from the daily menu, improvising to suit your every whim.

L’événement Concert Garçons, la note Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GRAND CHATEAUDUN