Concert Garçons, la note Cloyes-les-Trois-Rivières
Concert Garçons, la note Cloyes-les-Trois-Rivières vendredi 10 juillet 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Concert Garçons, la note
Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Habillés en garçons de café, guitare et contrebasse à la main, Théo et Bertrand vous proposent des chansons à la carte, ou au menu du jour, improvisant aux grès de vos envies.
Buvette et planches apéro proposées sur place.
Plus de renseignements par téléphone. .
Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
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English :
Dressed as café waiters, with a guitar and double bass in hand, Théo and Bertrand offer songs à la carte or from the daily menu, improvising to suit your every whim.
L’événement Concert Garçons, la note Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GRAND CHATEAUDUN