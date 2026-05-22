Concert Bar le Théo Garlin
Concert Bar le Théo Garlin vendredi 29 mai 2026.
Garlin
Concert
Bar le Théo 22 Cours de la République Garlin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Le Théo prend des airs de Blues & Rock, avec Le groupe Broken Arms Blues Band. .
Bar le Théo 22 Cours de la République Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 64 92
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English : Concert
L’événement Concert Garlin a été mis à jour le 2026-05-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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