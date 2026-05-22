Concert Bar le Théo Garlin

Garlin

Concert

Bar le Théo 22 Cours de la République Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Le Théo prend des airs de Blues & Rock, avec Le groupe Broken Arms Blues Band. .

Bar le Théo 22 Cours de la République Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 64 92

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English : Concert

L’événement Concert Garlin a été mis à jour le 2026-05-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran