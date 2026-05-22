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Concert Bar le Théo Garlin

Concert Bar le Théo Garlin

Concert Bar le Théo Garlin vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Bar le Théo

Adresse : 22 Cours de la République

Ville : 64330 Garlin

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Garlin

Concert

Bar le Théo 22 Cours de la République Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Le Théo prend des airs de Blues & Rock, avec Le groupe Broken Arms Blues Band.   .

Bar le Théo 22 Cours de la République Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 64 92 

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English : Concert

L’événement Concert Garlin a été mis à jour le 2026-05-20 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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