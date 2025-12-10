Concert Gary Quinn (UK)

Parc des Etoiles Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

bénéficiaires du RSA, étudiants et personnes à mobilité réduite sur justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25 20:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Originaire d’Irlande du Nord et maintenant installé à Manchester, Gary Quinn est devenu l’une des voix les plus respectée de la musique Country au Royaume-Uni.

Il ouvrira l’édition 2026 du festival country de Craponne-sur-Arzon.

.

Parc des Etoiles Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes festivaldecraponnesurarzon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Originally from Northern Ireland, now based in Manchester, Gary Quinn has become one of the most respected voices in UK country music.

He will open the 2026 edition of the Craponne-sur-Arzon country festival.

L’événement Concert Gary Quinn (UK) Craponne-sur-Arzon a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay