Concert Garz x2 Bar associatif L’Ecurie Genêts

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Début : 2026-02-13 18:00:00
fin : 2026-02-13 23:30:00
2026-02-13
Dîner-concert avec Garz x2, rock. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.
Réservation conseillée. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
