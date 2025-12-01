Concert Gas Nigun Église Notre-Dame Bar-le-Duc

Concert Gas Nigun

Église Notre-Dame Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 15:30:00

fin : 2025-12-14 16:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Les musiciens et chanteurs de Gas Nigun vous interpréteront des airs traditionnels d’Europe de l’Est au cœur de l’exposition Noël en Barrois dans l’église Notre Dame.

Entrée libre. Église non chauffée.Tout public

0 .

Église Notre-Dame Rue Jeanne d’Arc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 20 43

English :

Musicians and singers from Gas Nigun will perform traditional Eastern European tunes in the heart of the Noël en Barrois exhibition in the Notre Dame church.

Free admission. Church not heated.

L’événement Concert Gas Nigun Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-12-09 par OT SUD MEUSE