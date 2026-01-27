Concert Gastronomico-comique Pop Chef suivi d’un buffet sucré salé Place de la Victoire Yssingeaux

Concert Gastronomico-comique Pop Chef suivi d’un buffet sucré salé

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2026-03-10 18:30:00

fin : 2026-03-10

2026-03-10

Un duo 3 étoiles au guide Machin ! Équipé de micros et d’une guitare, il revisite à sa sauce et en français, les grands classiques de la pop et du rock aux petits oignons et Buffet SUCRÉ SALÉ par la pâtisserie Di Angélis et la Maison Primevères.

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25 mediationculturelle@yssingeaux.fr

English :

A 3-star duo in the Machin guide! Equipped with microphones and a guitar, he revisits the great pop and rock classics in his own way, and in French, with his own special touch. Buffet SUCRÉ SALÉ par la pâtisserie Di Angélis et la Maison Primevères.

