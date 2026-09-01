Concert Gatt Kor Lane Écommoy
samedi 26 septembre 2026 · Écommoy
Informations pratiques
Écommoy
Concert Gatt Kor Lane
Rue Alexandre Bellanger Écommoy Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26 22:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Concert du groupe Gatt Kor Lane, samedi 26 septembre à 20h30, à la salle des 4 Vents à Ecommoy.
Avec ses rythmes amérindiens aux nuances celtiques et orientales,
Gatt Kor Lane plante le décor d’une musique alternative métissée, énergique.
Un univers intemporel et authentique folk, rock, tribal.
20 h 30
Salle des 4 vents – rue Alexandre Bellanger
Entrée libre – gratuit – sans réservation .
Rue Alexandre Bellanger Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 10 14
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English :
Concert by the band Gatt Kor Lane, Saturday, September 26, at 8:30 p.m., at the Salle des 4 Vents in Ecommoy.
L’événement Concert Gatt Kor Lane Écommoy a été mis à jour le 2026-09-08 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois
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