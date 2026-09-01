Informations pratiques

Écommoy

Concert Gatt Kor Lane

Rue Alexandre Bellanger Écommoy Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26 22:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Concert du groupe Gatt Kor Lane, samedi 26 septembre à 20h30, à la salle des 4 Vents à Ecommoy.

Avec ses rythmes amérindiens aux nuances celtiques et orientales,

Gatt Kor Lane plante le décor d’une musique alternative métissée, énergique.

Un univers intemporel et authentique folk, rock, tribal.

20 h 30

Salle des 4 vents – rue Alexandre Bellanger

Entrée libre – gratuit – sans réservation .

Rue Alexandre Bellanger Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 10 14

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English :

Concert by the band Gatt Kor Lane, Saturday, September 26, at 8:30 p.m., at the Salle des 4 Vents in Ecommoy.

L’événement Concert Gatt Kor Lane Écommoy a été mis à jour le 2026-09-08 par CDC L’Orée de Bercé-Bélinois