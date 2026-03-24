Concert | Gavroche

Château de Saussignac Saussignac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Samedi 28 mars à 20h30 dans la salle du Château à Saussignac, l’association Part Tout Art Tisse popose GOVRACHE en concert . Entrée 12 euros Gratuit moins de 12 ans.

Chanteur, slameur, auteur et interprète, Govrache accompagné de sa guitare, provoque un peu, se moque beaucoup et témoigne en souriant d’un quotidien qui l’amuse… ou l’afflige. .

Château de Saussignac Saussignac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 78 87 00

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English : Concert | Gavroche

L’événement Concert | Gavroche Saussignac a été mis à jour le 2026-03-21 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides