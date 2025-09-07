Concert Geiswasser
Concert Geiswasser dimanche 7 septembre 2025.
Début : Dimanche 2025-09-07 14:30:00
Interprétation par le groupe « les Mandolines Buissonnières » de Lutterbach. Au profit de l’orgue.
En cette soirée d’été, laissez leurs notes vous attraper l’oreille et parler au coeur ! 0 .
Geiswasser 68600 Haut-Rhin Grand Est
