Concert Gekkasha, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l'Abbé Caen Calvados

2026-03-20 20:30:00

2026-03-20

2026-03-20

À l’opposé d’un documentaire, le projet Gekkasha propose de créer une zone commune où se réuniront des singularités artistiques et culturelles. Ici la lenteur, la précision et l’intensité sont mis en avant.

Entre le percussionniste Naoto Yamagishi, la peintre Setsuhi Shiraishi et la chanteuse Guylaine Cosseron, s’opère une belle alchimie au travers de la respiration, du grain, du souffle, du frotté de l’archet ou du pinceau, de leurs partis pris radicaux, absence de soi, présence redoublée et expérimentations harmoniques.

Ils interrogent la modernité et ces actes primordiaux qui pousse l’homme à revenir à l’essentiel et interroge son rapport au sauvage, à l’élément et à l’harmonie. Ils cultiveront l’instant présent en détournant leur instrument, un paysage sonore en mouvement évoquant la progression lente de la transformation vers un ailleurs inventif.

Setsuhi Shiraishi • Peintre calligraphe

Naoto Yamagishi • Percussioniste

Guylaine Cosseron • Chanteuse .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

Unlike a documentary, the Gekkasha project proposes to create a common zone where artistic and cultural singularities come together. The emphasis here is on slowness, precision and intensity.

