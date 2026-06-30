Concert GENDER FUCKERS Le contre temps Moncontour

Informations pratiques

Moncontour

Concert GENDER FUCKERS

Le contre temps 2 Rue de la Porte d’en Haut Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Un duo de St Malo avec une configuration de groupe pour le moins particulière

>une chanteuse/batteuse/percussioniste > Yanne

>un chanteur/guitariste/bassiste/batteur > Christophe (ex Cave Ne Cadas)

Leur musique se promène allègrement entre punk rock, psychédélique, rock garage, stoner… les paroles faisant souvent référence aux problèmes de gaspillage, pollution, écologie, ainsi qu’à la tolérance. .

Le contre temps 2 Rue de la Porte d’en Haut Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 38 86

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English :

L’événement Concert GENDER FUCKERS Moncontour a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor