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Concert GENDER FUCKERS Le contre temps Moncontour

vendredi 21 août 2026 · Le contre temps · Moncontour

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le contre temps
Adresse
2 Rue de la Porte d'en Haut
Ville
22510 Moncontour
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Moncontour

Concert GENDER FUCKERS

Le contre temps 2 Rue de la Porte d’en Haut Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Un duo de St Malo avec une configuration de groupe pour le moins particulière
>une chanteuse/batteuse/percussioniste > Yanne
>un chanteur/guitariste/bassiste/batteur > Christophe (ex Cave Ne Cadas)

Leur musique se promène allègrement entre punk rock, psychédélique, rock garage, stoner… les paroles faisant souvent référence aux problèmes de gaspillage, pollution, écologie, ainsi qu’à la tolérance.   .

Le contre temps 2 Rue de la Porte d’en Haut Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 38 86 

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English :

L’événement Concert GENDER FUCKERS Moncontour a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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