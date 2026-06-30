Concert GENDER FUCKERS Le contre temps Moncontour
vendredi 21 août 2026 · Le contre temps · Moncontour
Informations pratiques
Moncontour
Concert GENDER FUCKERS
Le contre temps 2 Rue de la Porte d’en Haut Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Un duo de St Malo avec une configuration de groupe pour le moins particulière
>une chanteuse/batteuse/percussioniste > Yanne
>un chanteur/guitariste/bassiste/batteur > Christophe (ex Cave Ne Cadas)
Leur musique se promène allègrement entre punk rock, psychédélique, rock garage, stoner… les paroles faisant souvent référence aux problèmes de gaspillage, pollution, écologie, ainsi qu’à la tolérance. .
Le contre temps 2 Rue de la Porte d’en Haut Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 69 38 86
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English :
L’événement Concert GENDER FUCKERS Moncontour a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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