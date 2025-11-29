CONCERT “GÉNÉRATION 80” Salle des fêtes de Saint-Vit Saint-Vit

CONCERT “GÉNÉRATION 80”

Salle des fêtes de Saint-Vit Promenade des planches Saint-Vit Doubs

CONCERT “GÉNÉRATION 80” SAMEDI 29 NOVEMBRE À 20H30 SALLE DES FÊTES DE SAINT-VIT

L’Orchestre d’Harmonie de Saint-Vit vous invite à remonter le temps et à revivre la fièvre des années 80 lors d’un grand concert festif placé sous le signe de la bonne humeur et de la nostalgie.

Au programme les plus grands tubes de ABBA, Jean-Jacques Goldman, Earth Wind & Fire, Michael Jackson, Flashdance, Desireless, Gilbert Montagné et bien d’autres surprises pour replonger dans l’ambiance inoubliable de cette décennie mythique.

Entrée libre .

Salle des fêtes de Saint-Vit Promenade des planches Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 36 16 emvsv.contact@gmail.com

