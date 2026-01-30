Concert Génération @ Aix Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

Concert Génération @ Aix

Lundi 6 avril 2026 à partir de 18h. Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 38 EUR

Début : 2026-04-06 18:00:00

fin : 2026-04-06

2026-04-06

Chaque année, le concert Génération @ Aix vient conclure, dans l’écrin du Jeu de Paume, la résidence de jeunes musiciens de très haut niveau et d’un mentor, exercice de transmission emblématique du Festival de Pâques.

Cette année, la pianiste Yulianna Avdeeva a imaginé un programme romantique et intime autour de Chopin, Clara et Robert Schumann, et Brahms.



Elle le partage avec trois jeunes talents à découvrir absolument la violoniste Iris Scialom, nommée Révélation des Victoires de la musique classique 2025, l’altiste Héloïse Houzé qui a récemment fait sensation à l’Académie Ravel de Saint-Jean-de-Luz et le violoncelliste Krzysztof Michalski, deuxième prix du Concours international de l’ARD de Munich. Un rendez-vous très attendu ! .

Théâtre du Jeu de Paume 17 21 rue de l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Every year, in the beautiful setting of the Jeu de Paume Theatre, the Génération @ Aix concert marks the end of the residency of a group of exceptional young musicians and their mentor. This generational handing on of knowledge is one of the Easter Festival’s most iconic traditions.

