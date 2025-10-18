Concert Gens Bon Beur (G2B) + Fougãou Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Concert Gens Bon Beur (G2B) + Fougãou Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac samedi 18 octobre 2025.

Concert Gens Bon Beur (G2B) + Fougãou

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

concert + adhésion à l’association « Puy de Culture »

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

On ne présente plus les Gens Bon Beur, un des groupes emblématiques de la Haute-Loire. Première partie par Les Fougãou.

.

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99

English :

Les Gens Bon Beur, one of Haute-Loire’s most emblematic groups, need no introduction. Opening act Les Fougãou.

German :

Die Gens Bon Beur, eine der emblematischsten Gruppen der Haute-Loire, muss man nicht mehr vorstellen. Erster Teil von Les Fougãou.

Italiano :

Les Gens Bon Beur, uno dei gruppi più emblematici dell’Alta Loira, non hanno bisogno di presentazioni. Apertura: Les Fougãou.

Espanol :

Les Gens Bon Beur, uno de los grupos más emblemáticos del Alto Loira, no necesitan presentación. Teloneros: Les Fougãou.

L’événement Concert Gens Bon Beur (G2B) + Fougãou Chadrac a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay