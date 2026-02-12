Concert Georges Brassens Bouessay
Concert Georges Brassens Bouessay samedi 7 mars 2026.
Concert Georges Brassens
Salle des Fêtes Bouessay Mayenne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2026-03-07 20:30:00
2026-03-07
Gwenaëlle et Olivier vous proposent une belle soirée….
Le duo reprendra le répertoire de Georges pour votre plus grand plaisir. .
Salle des Fêtes Bouessay 53290 Mayenne Pays de la Loire bouessay.basc@gmail.com
English :
Gwenaëlle and Olivier invite you to a wonderful evening….
