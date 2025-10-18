Concert Georges Brassens par Dominique Lamour et ses musiciens Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement

Concert Georges Brassens par Dominique Lamour et ses musiciens Théâtre du Carré Rond Marseille 6e Arrondissement samedi 18 octobre 2025.

Concert Georges Brassens par Dominique Lamour et ses musiciens

Samedi 18 octobre 2025 de 20h30 à 22h30.

Samedi 29 novembre 2025 de 20h30 à 22h30.

Samedi 14 mars 2026 de 20h30 à 22h30.

Samedi 16 mai 2026 à 20h30. Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18 22:30:00

2025-10-18 2025-11-29 2026-03-14 2026-05-16

Dominique Lamour, accompagné aux guitares par Nicolas Matteï et Aurélien Lamour, et à la contrebasse par Jean-Christophe Gautier, fait revivre plus de 25 titres de l’homme à la moustache.

Brassens le disait lui-même, il n’était pas totalement libre de ses gestes pour interpréter ses chansons, explique Dominique. Sur son tabouret, il était un peu prisonnier de sa guitare » …

Dès lors, avec trois musiciens à ses côtés, Dominique profite de la scène « pour donner toute la place à la gestuelle et à l’interprétation des textes ». Des textes qui prennent ainsi une nouvelle dimension scénique, regagnant les couleurs de l’inédit de leurs premières heures. On se prend même à croire les entendre pour la première fois.

Pour autant, Dominique tient à « respecter l’essence des textes composés par Brassens ». « Nous revisitons les chansons dans le respect de l’œuvre originelle , sans faire de gros arrangements, contrairement à ce qui a pu se faire récemment. »

Un spectacle scénique et atypique rempli d’émotion, qui dépoussière avec humour la lampe merveilleuse de Georges Brassens, et ce bon génie nous régale d’un moment authentique et intact. .

Théâtre du Carré Rond 23 rue des Trois Rois Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Dominique Lamour, accompanied on guitars by Nicolas Matteï and Aurélien Lamour, and on double bass by Jean-Christophe Gautier, revives more than 25 songs by the man with the moustache.

German :

Dominique Lamour, der an den Gitarren von Nicolas Matteï und Aurélien Lamour und am Kontrabass von Jean-Christophe Gautier begleitet wird, lässt mehr als 25 Titel des Mannes mit dem Schnurrbart wieder aufleben.

Italiano :

Dominique Lamour, accompagnato alla chitarra da Nicolas Matteï e Aurélien Lamour e al contrabbasso da Jean-Christophe Gautier, fa rivivere più di 25 canzoni dell’uomo con i baffi.

Espanol :

Dominique Lamour, acompañada a la guitarra por Nicolas Matteï y Aurélien Lamour, y al contrabajo por Jean-Christophe Gautier, revive más de 25 canciones del hombre del bigote.

