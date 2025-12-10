Concert Georges Brassens par les Quadrumanes Salle du Canopus Saint-Michel-Chef-Chef

Concert Georges Brassens par les Quadrumanes

Salle du Canopus 129 boulevard de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 15:00:00

2026-02-08

À Saint-Michel-Chef-Chef, Quadrumanes ravive Brassens un concert qui chante, charme et enchant(e) !

Venez découvrir Brassens comme vous ne l’avez jamais écouté !

Qui sont-ils

Quatre artistes musiciens issus de la scène musicale jazz, chanson, théâtre, se sont regroupés pour former les Quadrumanes.

Leur seul objectif plonger dans l’univers de Georges Brassens et revisiter son grand répertoire sans dénaturer l’esprit universel de l’auteur.

3 bonnes raisons d’aller au concert

redécouvrir Brassens autrement Quadrumanes propose une interprétation vivante et fidèle, qui redonne toute sa couleur à l’esprit du poète-chanteur.

un moment chaleureux et convivial l’occasion parfaite de partager un beau concert au cœur de Saint-Michel-Chef-Chef, entre amis, en famille ou avec des visiteurs.

un spectacle mêlant musique et émotion humour, tendresse, textes ciselés… tout ce qui fait la magie de Brassens, porté par des musiciens passionnés.

+33 6 99 97 65 74 arcoptharon@gmail.com

English :

In Saint-Michel-Chef-Chef, Quadrumanes revives Brassens: a concert that sings, charms and delights!

