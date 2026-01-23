Concert Georges Brassens Salle des Fêtes Vermenton

Concert Georges Brassens

Salle des Fêtes Place de la République Vermenton Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 18:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Retrouvez les plus belles chansons de Georges Brassens interprétées par Au fil des airs . .

Salle des Fêtes Place de la République Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 40 60 07 contact@altitude127.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Georges Brassens

L’événement Concert Georges Brassens Vermenton a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois