Concert Georges Brassens Salle des Fêtes Vermenton

Concert Georges Brassens Salle des Fêtes Vermenton samedi 7 février 2026.

Concert Georges Brassens

Salle des Fêtes Place de la République Vermenton Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 18:30:00
fin : 2026-02-07

Date(s) :
2026-02-07

Retrouvez les plus belles chansons de Georges Brassens interprétées par Au fil des airs .   .

Salle des Fêtes Place de la République Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 40 60 07  contact@altitude127.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Georges Brassens

L’événement Concert Georges Brassens Vermenton a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois