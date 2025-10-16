Concert Georges Chelon Café Théâtre « La Charrette » Romans-sur-Isère
Concert Georges Chelon Café Théâtre « La Charrette » Romans-sur-Isère jeudi 16 octobre 2025.
Concert Georges Chelon
Café Théâtre « La Charrette » 15, Place Charles de Gaulle Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-10-16 19:00:00
fin : 2025-10-16
2025-10-16
Découvrez ou redécouvrez Georges Chelon lors d’un concert évènement à La Charrette ! Venez nombreux !
English :
Discover or rediscover Georges Chelon in a concert event at La Charrette! Come one, come all!
German :
Entdecken oder wiederentdecken Sie Georges Chelon bei einem Event-Konzert im La Charrette! Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Scoprite o riscoprite Georges Chelon in un concerto speciale a La Charrette! Venite uno, venite tutti!
Espanol :
Descubra o redescubra a Georges Chelon en un concierto especial en La Charrette Vengan todos
L’événement Concert Georges Chelon Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-07-17 par Valence Romans Tourisme