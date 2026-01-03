Concert Georgio La Carène Brest

Concert Georgio

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Début : 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-05 23:30:00

2026-03-05

Après “Années Sauvages”, un album écoulé à plus de 75 000 exemplaires et streamé près de 100 millions de fois, le rappeur parisien avait choisi de s’éclipser. Pas un mot, pas un son. Silence radio.

Jusqu’à son retour récent, pour une double annonce d’abord en musique, avec 2 singles successifs (dont un Fleurs , avec Nemir) et sur scène, avec l’ouverture de la billetterie de son Adidas Arena en janvier 2026, qui succédera à son Zénith triomphal de l’année dernière.

Il ouvre maintenant le reste des billetteries de sa tournée, il y a fort à parier que d’autres nouvelles arriveront entre temps !

Informations pratiques

Ouverture des portes à 19h30.

Fermeture des portes à 00h00.

Réservation recommandée. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

