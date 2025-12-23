Concert Georgio, Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Georgio

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Rap

Trente-deux ans, un visage de gosse et l’expérience d’un ancien avec déjà quatre albums derrière lui. Georges Edouard Nicolo, dit Georgio, a grandi dans le 18eme arrondissement avec le rap des années 90 dans les oreilles et a déjà passé plus de la moitié de sa vie à arpenter les scènes. Pourtant, après l’audacieux XX5, uppercut rap impressionnant, il prend le temps de chercher un nouvel équilibre. Gloria, sorti le 10 octobre, se nourrit de plages d’introspection comme de voyages ou de rencontres et s’affranchit plus que jamais des standards habituels du rap pour créer une matière unique. Assumant ses influences multiples et sa singularité, Georgio fait mouche et touche à tous les coups en patinant sa lucidité brute de belles incursions poétiques.

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Georgio

L’événement Concert Georgio Le Havre a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie