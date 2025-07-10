Concert Georgio La Cartonnerie Reims

Concert Georgio

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Supplément

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Tout public

Rap sensible.

Après Années Sauvages, un album écoulé à plus de 75 000 exemplaires et streamé près de 100 millions de fois, Georgio avait choisi de s’éclipser. Pas un mot, pas un son. Silence radio. Une disparition à son image discrète, sincère, entière. Depuis plus de dix ans, le rappeur parisien trace son sillon sans tapage, mais avec la régularité d’un métronome. Une discographie impeccable, exigeante et sensible, qui fait la part belle à l’introspection, aux fulgurances littéraires et à des productions musicales soignées. Sur disque comme sur scène, Georgio conjugue mélancolie et rage, tendresse et intensité. Il revient aujourd’hui avec une double annonce. D’abord en musique deux singles dévoilés coup sur coup, dont Fleurs, en duo avec Nemir. Ensuite sur scène après un Zénith complet en 2024, l’Adidas Arena en janvier 2026 et une tournée qui passera donc par Reims. Un retour qui n’a rien de passager. Et il y a fort à parier que d’autres nouvelles suivront très vite. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne

