Concert Gérald Genty La Singerie Le Havre

Concert Gérald Genty

La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Gérald Genty…

On l’avait découvert il y a près de 20ans, quand il a eu la bonne idée d’envoyer son 2e album au Canada.

À partir de là, il a rempli nos voyages en voiture nos playlists entre potes et les oreilles de nos enfants avec sa guitare, ses mélodies et ses jeux de mots, ses chansons décalées remplies d’humour et d’émotions.

Autoproclamé Plus Grand Chanteur de Tout l’Étang , Gérald (pas Gérard hein, Gérald) trouve des autruches en Autriche, des TERminables, des mélodies pour vous toucher le cœur ou accrocher un grand sourire à vos oreilles.

Bref, c’est un grand bonheur d’accueillir ce sympathique trublion dans notre Singerie ! .

La Singerie 13 Rue Bernardin de Saint-Pierre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 42 11 38 bienvenue@la-singerie.com

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English : Concert Gérald Genty

L’événement Concert Gérald Genty Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie