Concert Géraldine Laurent Quartet La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Concert Géraldine Laurent Quartet

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Elle est une des saxophonistes importantes de la scène jazz européenne actuelle. Bardée de distinctions (3 Victoires du jazz, par exemple), Géraldine Laurent est invitée dans les plus grands festivals internationaux. Et elle est née à Niort. Comme quoi, ça mène à tout.

Line-up

Géraldine Laurent sax alto,

Thomas Bercy piano,

Olivier Gatto contrebasse,

Laurent Bataille batterie .

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91

English :

She is one of the leading saxophonists on today’s European jazz scene. Géraldine Laurent has won 3 Victoires du jazz awards, and is a regular guest at major international festivals. And she was born in Niort. So, that leads to everything.

