Concert Ghost Funk Orchestra Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Concert Ghost Funk Orchestra

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Ghost Funk Orchestra est le projet imaginé par le compositeur et multi-instrumentiste Seth Applebaum. Ce qui avait commencé comme un projet d’enregistrement en solo s’est aujourd’hui transformé en un groupe live puissant. Leur univers sonore est un kaléidoscope musical qui échappe à toute classification de genre, tout en puisant profondément dans les influences de la soul, du rock psychédélique, de la salsa, et bien au-delà. Leur mélange unique de styles a suscité les éloges de médias tels que NPR, Bandcamp, KUTX, Brooklyn Vegan, Earmilk et bien d’autres. L’expérimentation est leur moteur, et c’est leur imprévisibilité qui attire des auditeurs du monde entier, curieux de découvrir ce que Ghost Funk Orchestra préparera ensuite…

Réservation obligatoire. .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Ghost Funk Orchestra

L’événement Concert Ghost Funk Orchestra Le Havre a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie