CONCERT GIEDRE – CENTRE CULTUREL TISOT La Seyne Sur Mer

LE CENTRE CULTUREL TISOT VOUS PROPOSE :GIEDRE en concert Le 06 novembre 2025 à 20H30 – Genre : Chanson FrançaiseGiedRé, ce qu’elle aime bien dans la vie, c’est écrire des chansons rigolotes sur des trucs pas très rigolos. Et ce qu’elle aime encore plus, c’est chanter ses chansons rigolotes-sur-des-trucs-pas-rigolos sur scène, car les lumières sont très fortes et ça lui « donne dix ans de moins ». Du moins c’est ce qu’elle croit, mais les gens ne sont pas dupes. Alors elle repart en tournée, avec une nouvelle formule Maxi Best Of, sans frites mais avec ses plus grands tubes, du moins aux yeux de sa famille (qui la confond tout le temps avec Barbara Streisand.) Depuis le temps qu’elle patiente dans cette chambre noire, elle a écrit pas moins de 150 chansons, peut-être plus, mais elle ne sait compter au-delà (en même temps on a rarement besoin de compter au-delà de 150). Alors elle a choisi ses préférées, les préférées des gens, en a écrit de nouvelles, et la voilà repartie sur les routes pour les chanter à ceux qui sont loin de chez eux mais qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal. Mais si vous n’êtes pas loin de chez vous et que rien dans votre cœur ne vous fait mal, venez quand même, ne serait-ce que pour vérifier si les lumières de scène rajeunissent vraiment. (Et si vous n’avez pas la réf comme disent les jeunes, révisez vos classiques.)Ouverture des portes à partir de 19H00Infos billetterie :Tarif : 25 euros ( HORS FRAIS DE BILLETTERIE )Concert Assis – Placement LibrePlaces disponibles sur les réseaux France billet (FNAC, CARREFOUR…..) Ticketnet AUCHAN, LECLERC…. WEEZEVENT via notre page Facebook : Centre Culturel Tisot ou directement sur place notamment pour le tarif réduit. – Buvette et restauration sur place- Distributeur d’espèces à proximité ( la Poste Place St Jean, Auchan )- Parking surveillé- Ligne de bus à proximité 08 et 81 (voir horaire réseau Mistral)Contact : Centre Culturel Tisot, avenue Jean Bartolini, 83500 La Seyne Sur MerTel : 04 .94.06.94.77Mail : tisot@la-seyne.fr

