Concert GiedRé Maxi Best-Of Saint-Dizier
Concert GiedRé Maxi Best-Of Saint-Dizier mercredi 15 octobre 2025.
Concert GiedRé Maxi Best-Of
Théâtre Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 8 – 8 – 27 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15
Tout public
Connue pour ses chansons à l’humour noir sur des sujets délicats, elle propose ici une formule revisitée mêlant ses titres emblématiques et de nouveaux morceaux. .
Théâtre Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert GiedRé Maxi Best-Of Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne