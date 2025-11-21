Concert Giédré Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer

Rue Kerdiaoulig Centre culturel L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-11-21 21:00:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

GiedRé aime écrire des chansons drôles sur des sujets pas très drôles, et encore plus les chanter sur scène, où les projecteurs lui donnent l’impression de rajeunir, même si personne n’est dupe. Elle repart en tournée avec une nouvelle formule Maxi Best Of , sans frites mais avec ses meilleurs titres (selon sa famille, qui la confond avec Barbra Streisand). Après avoir composé environ 150 chansons dans l’ombre, elle a sélectionné ses préférées, celles du public, et en a créé de nouvelles. Aujourd’hui, elle reprend la route pour les partager avec ceux qui sont loin de chez eux, porteurs d’une mélancolie touchante. Mais même si vous êtes bien chez vous et que tout va bien, elle vous invite à venir, au moins pour tester l’effet des lumières de scène sur l’âge. Et si vous ne comprenez pas la référence, il est peut-être temps de réviser vos classiques musicaux. .

Rue Kerdiaoulig Centre culturel L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 71 00

