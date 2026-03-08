Concert Giggles Domaine El Campo Mées

Concert Giggles

Domaine El Campo 1011 route de Constantine Mées Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Ces deux frères multi-instrumentistes revisitent un large répertoire orienté pop rock avec une touche d’humour et dans une bonne humeur communicative. D’Edith Michel au Beatles vous aurez de quoi vous amuser sur la piste de danse. .

Domaine El Campo 1011 route de Constantine Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 37 04

