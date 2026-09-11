Concert – Gil Aniorte & Afro rumba club | Son del Garruchete Le Petit Duc Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert – Gil Aniorte & Afro rumba club | Son del Garruchete

Samedi 10 octobre 2026 à partir de 20h30. Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Entre Afrique et Caraïbes, quand la rumba devient symbole de joie et de résistance. Une rumba solaire où l’Afrique, les Caraïbes et l’Andalousie se rencontrent et s’embrasent dans un tourbillon de danse, de chaleur et de partage.

Porté par les compositions de Gil Aniorte Paz, l’Afro Rumba Club fait résonner la poésie des décolonisations en trois langues : espagnol, français et portugais. Un quartet flamboyant pour une musique héritière des élans de liberté des années 60. .

Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Between Africa and the Caribbean, where the rumba becomes a symbol of joy and resistance. A vibrant rumba where Africa, the Caribbean, and Andalusia come together and ignite in a whirlwind of dance, passion, and camaraderie.

L’événement Concert – Gil Aniorte & Afro rumba club | Son del Garruchete Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence