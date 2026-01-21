Concert Gildas Leservoisier Bar associatif L’Ecurie Genêts
Début : 2026-02-01 18:00:00
fin : 2026-02-01 21:00:00
2026-02-01
Dîner-concert avec Gildas Leservoisier (Leser et Lampion), chanson pop. Ouvert de 16h à 21h, concert à 18h. Réservation conseillée. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
