Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Gilles Petijean Brasserie La Fontaine Gray

Concert Gilles Petijean Brasserie La Fontaine Gray samedi 22 novembre 2025.

Concert Gilles Petijean

Brasserie La Fontaine 15 Rue du Marché Gray Haute-Saône

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

La Brasserie La Fontaine vous invite à un concert de Gilles Petitjean.
Au menu choucroute garnie, St Sébastien, Cheese Cake.   .

Brasserie La Fontaine 15 Rue du Marché Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 81 87 76 44 

English : Concert Gilles Petijean

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Gilles Petijean Gray a été mis à jour le 2025-11-06 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY