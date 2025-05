Concert Gilles Servat et Inish Dew – Plouëc-du-Trieux, 8 juin 2025 15:00, Plouëc-du-Trieux.

Le 8 juin, retrouvez Gilles Servat en concert en première partie suivi du groupe Inish Dew. Buvette et petite restauration sur place (café, gâteaux, riz au lait…). Réservations et renseignements en offices de tourisme de Guingamp, Pontrieux et Paimpol. .

Salle des Fêtes

Plouëc-du-Trieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 01 21 19

