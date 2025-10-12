Concert Gilles Servat Espace Roger Ollivier Plérin

Concert Gilles Servat Espace Roger Ollivier Plérin dimanche 12 octobre 2025.

Concert Gilles Servat

Espace Roger Ollivier 13 Rue du Stade Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 15:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Le Comité des Fêtes de Saint-Laurent de la Mer vous convient à un concert exceptionnel de Gilles Servat et Philippe Turbin, deux figures emblématiques de la scène musicale.

Gilles Servat, auteur-compositeur-interprète incontournable, est une légende de la chanson bretonne. Avec sa voix profonde et ses textes engagés, il a su toucher plusieurs générations. Ses chansons sont un hommage vibrant à la Bretagne, à son histoire, ses légendes et ses luttes.

Philippe Turbin, pianiste de renom, apporte une touche de virtuosité et de sensibilité à ce duo. Son talent et sa maîtrise du clavier subliment les mélodies, créant une atmosphère unique et captivante.

Ensemble, Gilles Servat et Philippe Turbin vous offriront un répertoire riche et varié, mêlant les classiques de Servat à de nouvelles créations, le tout porté par des arrangements subtils et émouvants. C’est une occasion unique de découvrir ou redécouvrir l’œuvre de ces deux artistes hors pair dans un cadre intime et chaleureux. .

Espace Roger Ollivier 13 Rue du Stade Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 85 31 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Gilles Servat Plérin a été mis à jour le 2025-09-05 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme