Concert Gina Levantal et Iero Sax – Bar afterwork Le Triple Five Bourg-de-Péage, 20 juin 2025 20:30

Drôme

Concert Gina Levantal et Iero Sax Bar afterwork Le Triple Five 430 Allée du Royans Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : – –

Date : 2025-06-20

Début : 2025-06-20 20:30:00

fin : 2025-06-20 22:30:00

Date(s) :

2025-06-20

Découvrez ou redécouvrez la chanteuse Gina Levanta et ses reprises variétés ! Elle sera accompagné par Iero Sax, artiste saxophoniste ! Venez nombreux !

Bar afterwork Le Triple Five 430 Allée du Royans

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 76

English :

Discover or rediscover singer Gina Levanta and her variety covers! She’ll be accompanied by saxophonist Iero Sax! Come one, come all!

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie die Sängerin Gina Levanta und ihre Coverversionen! Sie wird von Iero Sax, einem Saxophonisten, begleitet! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Scoprite o riscoprite la cantante Gina Levanta e le sue cover di varietà! Sarà accompagnata dal sassofonista Iero Sax! Venite uno, venite tutti!

Espanol :

Descubra o redescubra a la cantante Gina Levanta y sus versiones de variedades La acompañará el saxofonista Iero Sax ¡Vengan todos!

L’événement Concert Gina Levantal et Iero Sax Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-05-09 par Valence Romans Tourisme