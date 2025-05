Concert Gipsy électro avec Andres Seco – Salle communale Simonnet Saint-Pierre-d’Amilly, 17 mai 2025 20:30, Saint-Pierre-d'Amilly.

Charente-Maritime

Concert Gipsy électro avec Andres Seco Salle communale Simonnet Place de la Mairie Saint-Pierre-d’Amilly Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Venez découvrir lors de ce concert Andres Seco, un chanteur guitariste de musique latine et Rumba flamenca.

Ouvert à tous.

.

Salle communale Simonnet Place de la Mairie

Saint-Pierre-d’Amilly 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 35 57 95 lesmainsbrunes17@gmail.com

English :

Come and discover Andres Seco, a singer-guitarist of Latin music and flamenco rumba.

Open to all.

German :

Entdecken Sie bei diesem Konzert Andres Seco, einen Sänger und Gitarristen, der lateinamerikanische Musik und Rumba Flamenca spielt.

Offen für alle.

Italiano :

Venite a scoprire Andres Seco, un cantante-chitarrista che suona musica latina e rumba flamenca.

Aperto a tutti.

Espanol :

Venga a descubrir a Andrés Seco, cantante y guitarrista de música latina y rumba flamenca.

Abierto a todos.

L’événement Concert Gipsy électro avec Andres Seco Saint-Pierre-d’Amilly a été mis à jour le 2025-05-14 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin