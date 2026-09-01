Informations pratiques

Quetteville

Concert Gisèle et Chantal ANDRANIAN

église Saint-Laurent Quetteville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des JEP

Concert Gisèle et Chantal ANDRANIAN

Récital de piano à 4 mains :

Mozart, Schubert, Bach, César Franck

Eglise Saint-Laurent, Quetteville

Participation Libre

Organisation : Mairie de Quetteville 06 76 26 50 68 .

église Saint-Laurent Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 6 76 29 50 68

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English : Concert Gisèle et Chantal ANDRANIAN

L’événement Concert Gisèle et Chantal ANDRANIAN Quetteville a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Honfleur-Beuzeville