Concert Gisèle et Chantal ANDRANIAN Quetteville
samedi 19 septembre 2026 · Quetteville
Informations pratiques
Quetteville
Concert Gisèle et Chantal ANDRANIAN
église Saint-Laurent Quetteville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des JEP
Concert Gisèle et Chantal ANDRANIAN
Récital de piano à 4 mains :
Mozart, Schubert, Bach, César Franck
Eglise Saint-Laurent, Quetteville
Participation Libre
Organisation : Mairie de Quetteville 06 76 26 50 68 .
église Saint-Laurent Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 6 76 29 50 68
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English : Concert Gisèle et Chantal ANDRANIAN
L’événement Concert Gisèle et Chantal ANDRANIAN Quetteville a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Honfleur-Beuzeville
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