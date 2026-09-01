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AGENDA · Quetteville

Concert Gisèle et Chantal ANDRANIAN Quetteville

samedi 19 septembre 2026 · Quetteville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
église Saint-Laurent
Ville
14130 Quetteville
Département
Calvados
Tarif

Quetteville

Concert Gisèle et Chantal ANDRANIAN

église Saint-Laurent Quetteville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des JEP

Concert Gisèle et Chantal ANDRANIAN
Récital de piano à 4 mains :
Mozart, Schubert, Bach, César Franck

Eglise Saint-Laurent, Quetteville
Participation Libre

Organisation : Mairie de Quetteville 06 76 26 50 68   .

église Saint-Laurent Quetteville 14130 Calvados Normandie +33 6 76 29 50 68 

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English : Concert Gisèle et Chantal ANDRANIAN

L’événement Concert Gisèle et Chantal ANDRANIAN Quetteville a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Honfleur-Beuzeville

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