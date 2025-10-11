Concert Giuseppe Guarrera Piano en Valois 2025 Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême

Concert Giuseppe Guarrera Piano en Valois 2025 Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Angoulême samedi 11 octobre 2025.

Concert Giuseppe Guarrera Piano en Valois 2025

Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Av. des Maréchaux Angoulême Charente

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Concert sur invitation destiné aux aînés de la Ville d’Angoulême.

Théâtre d’Angoulême Scène Nationale Av. des Maréchaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr

English :

Invitational concert for Angoulême?s senior citizens.

German :

Konzert auf Einladung für Senioren der Stadt Angoulême.

Italiano :

Concerto su invito per gli anziani di Angoulême.

Espanol :

Concierto por invitación para las personas mayores de Angulema.

