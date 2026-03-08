Concert Gladys et le Jazz Belvédère Serres-Castet

Concert Gladys et le Jazz

Belvédère 6 Chemin de la Carrère Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Dans le cadre de la journée Mars’éclate, concert de Jazz. .

Belvédère 6 Chemin de la Carrère Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 65 40 35

English : Concert Gladys et le Jazz

